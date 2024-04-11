На данный момент уровень воды в реке Урал составляет 728 сантиметров и приближается к критической отметке , вода продолжает прибывать. По данным оперативного штаба, в зоне риска находятся районы Мясокомбината, дачный кооперативов Венера, Речник, села Желаево, районов Арматурщик, Учужный затон, Меловые горки, Стеновик и 1, 2, 3 дачные общества. Электро и газоснабжение в этих районах отключено. Жителей попросили срочно покинуть дома.

Для горожан подготовлены пункты временного размещения по следующим адресам:

Спортивный комплекс «Жекпе-жек» улица Мөнкеұлы, 114, Спортзал Школы высшего спортивного мастерства, улица Айтиева, 72

Людей просят взять с собой личные документы всех членов семьи, деньги, ценности, нужные лекарства и вещи первой необходимости.

– Закройте окна и двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными, - добавили в оперштабе.

Напомним, с 27 марта на территории области объявлен режим ЧС из-за наводнений.