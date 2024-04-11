По словам заместителя акима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, в настоящее время под угрозой подтопления находятся 90 населённых пунктов, расположенных по берегам реки Урала. В связи с этим в областном центре и в Акжайыкском, Бурлинском, Теректинском районах и районе Байтерек проводят защитные противопаводковые работы.

— Сейчас возводится дамба высотой 1-2,5 метра протяженностью 43 километра. К этой работе привлечены более 250 единиц техники и около 2,5 тысячи человек. Работа продолжается, — сказал Айтмухамбетов.

Аким Зачаганска Аккали Аубекеров отметил, что они укрепляют берег Урала в Коминтерне с шестого апреля.

— Ведём работы днями и ночами. Нам помогают строительные компании, предоставили технику. Бойцы Нацгвардии и теробороны, волонтеры — они укладывали в ручную мешки с песком. Решили ещё уложить полиэтилен, чтобы удерживал воду и не давал прорвать насыпь под давлением. Мы засыпаем грунт, утрамбовываем его и ещё поверх хотим пройтись катком. Перед началом работы провели топографическую съемку. Протяженность укрепления 630 метров, — рассказал Аубекеров.

Аким Зачаганска отметил, что волонтеров и добровольцев очень много, все хотят помочь.

По данным филиала РГП «Казгидромет» в ЗКО, на 11 апреля уровень реки в Уральске повысился на 10 сантиметров в сутки и достиг 728 сантиметров, при опасной отметке 850 сантиметров.