200 тысяч мальчиков и столько же девочек родились в Казахстане в прошлом году

По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году на свет появилось 387, 9 тысячи малышей, из них 200,3 тысячи мальчики, 187,6 тысячи девочки.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской области, это 26,78 человек на 1000 населения. В Туркестанской области 26,11детей, а в городе Шымкент — 25,68.

За год умерло 3 215 младенцев до 1 года, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся по сравнению с предыдущим годом снизился.

Также за этот период снизилось количество зарегистрированных браков и разводов. За 2023 года зарегистрировано 120 тысяч браков, по сравнению с 2022 годом их число снизилось. Но при этом уменьшилось число разводов.