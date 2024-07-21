Во время оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» в регионе проверялись аптеки, субъекты предпринимательства в сфере юридического оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

В ходе проверок было выявлено десять административных нарушений, связанных с нарушением правил законной торговли наркотиками, психотропными веществами и прекурсорами. Изъято было семь тонн 840 килограмм прекурсоров и 751 единица наркотических и психотропных медикаментов. Также были зарегистрированы три уголовных дела по части 3 статьи 297 УК РК а подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания. У них было конфисковано около 529 граммов синтетических наркотиков. Также по адресу проживания подозреваемого были обнаружены и конфискованы препараты тропикамид, запрещённые к продаже.