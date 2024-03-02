Жителя ЗКО осудили на 10 лет за продажу наркотиков в Атырау

Стражи порядка в июне прошлого года задержали 29-летнего жителя ЗКО. Он приехал в Атырау и занимался сбытом наркотиков. Мужчина делал закладки. В ходе проверочных работ у подозреваемого изъяли около 1 700 доз синтетических наркотиков стоимостью около 25 миллионов тенге.

По данному факту было зарегистрировано уголовное дело, проведено досудебное расследование. Вина 29-летнего подозреваемого в совершении преступления доказана. Сам мужчина пояснил, что его жилищные условия ухудшились, он пытался найти работу, чтобы погасить кредитные долги. Но не смог, и с помощью сети Telegram стал наркокурьером.

Специализированный межрайонный суда по уголовным делам Атырауской области приговорил его к 10 годам лишения свободы.