В департаменте ЧС по ЗКО рассказали о мерах предосторожности и поведении на тонком льду. Если все же получилось так, что человек вышел на лед, то первым делом необходимо избегать участков с темными пятнами. На таких местах под слоем снега замаскирована полынья (незамёрзшее или уже растаявшее место на ледяной поверхности реки).
- Передвигаться по льду необходимо по имеющимся тропам или следам, спокойным шагом с соблюдением дистанции между пешеходами 5-6 метров.
- В случае трескания льда, выступания воды под ногами необходимо прекратить движение, развернуться и спокойным шагом не отрывая ног от льда (скользящими движениями) по своим следам направится к берегу.
Как проверить толщину льда самостоятельно?
- Если лед прозрачный, зеленоватого или голубоватого оттенка - это лед прочный и его толщина примерно 7-10 сантиметров. Он с легкостью может выдержать вес взрослого человека.
- Если лед непрозрачный, желтого или серого оттенка - это лед пористый и очень хрупкий, на такой лед выходить нельзя, даже если его толщина более 15 см. Такой лед формируется на водоемах после продолжительных оттепелей в весеннее время.
- Вооружитесь любым острым металлическим предметом, пробейте и во льду небольшое отверстие, просунуть в него руку и посмотреть толщину льда.