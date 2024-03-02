В департаменте ЧС по ЗКО рассказали о мерах предосторожности и поведении на тонком льду. Если все же получилось так, что человек вышел на лед, то первым делом необходимо избегать участков с темными пятнами. На таких местах под слоем снега замаскирована полынья (незамёрзшее или уже растаявшее место на ледяной поверхности реки).

Передвигаться по льду необходимо по имеющимся тропам или следам, спокойным шагом с соблюдением дистанции между пешеходами 5-6 метров.

В случае трескания льда, выступания воды под ногами необходимо прекратить движение, развернуться и спокойным шагом не отрывая ног от льда (скользящими движениями) по своим следам направится к берегу.

Как проверить толщину льда самостоятельно?