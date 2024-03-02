Первый взрыв прогремел сегодня, 2 марта, на реке Чаган в районе Чугунного моста в дачном обществе "Вымпел". Костанайские специалисты рассказали, что всего взрывов будет восемь, сегодняшний самый большой. Взрывчатку заложили в 32 лунках.

Раннее в ДЧС ЗКО сообщили, что с первого марта на водоемах области начнут взрывать лёд, чтобы предотвратить возможные ледовые заторы. Взрывные работы будут проводиться в Уральске, в Сырымском, Бурлинском, Шынгырлауском, Таскалинском, Казталовском районах и районе Байтерек. Лёд буду взрывать на реках Деркул, Оленты, Шынгырлау, Кайынды, Чаган, Быковка, Рубежка, Чижа-1, Чижа-2, Большой Узень.

На эти работы из областного бюджета выделено 35 миллионов тенге.

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА