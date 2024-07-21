Трагедия произошла 20 июля во время купания в необорудованном месте. На реке Урал в микрорайоне Кокарна утонули два подростка 13-ти и 14-ти лет. Об этом сообщили в департаменте ЧС Атырауской области. Тело одного из мальчиков вытащили из воды в 19:30 с глубины 4,5 метра. Поиски второго продолжаются, его ищут 15 человек личного состава на пяти плавсредствах. Спасатели напоминают о том, что купальный сезон в Атырауской области этом году не открывался.