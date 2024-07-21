Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, который подписал соответствующее постановление. Выделенные средства будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

— В Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз-Нура, Иргиз-Кутиколь, Кумтогай, автомобильную дорогу к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района. В Акмолинской области будет проведена реконструкция участка автодороги к горогу Атбасар, автодороги Атбасар-Сочинское, ремонт автодорог Жалтыр-Макинск, подъезд к селу Колутон, Жамбыл и других населенных пунктов. Всего 14 направлений. В Костанайской области средства будут использованы на 22 направления ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений. В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау-Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км, — сказано в сообщении.

По словам Бектенова, выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения.

Напомним, что ранее на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков, премьер-министр отметил низкий темп работ в Западном-Казахастане. Глава Правительства поручил ускорить восстановительные работы.