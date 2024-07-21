В департаменте юстиции ЗКО сообщили, в рамках погашения долгов по алиментам, частные судебные исполнители приняли меры по передаче взыскателям различного имущества. Так, у одного из неплательщиков для погашения долга по алиментам почти в семь миллионов тенге, частные судебные исполнители забрали 1/2 доли в квартире. А у другого автомобиль SUZUKI, у мужчины накопился долг в размере 1,5 миллиона тенге.

В ведомстве отметили, что меры были приняты в соответствии с действующим законодательством и направлены на обеспечение соблюдения прав взыскателей.