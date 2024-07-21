Согласно ответам опрошенных, в районе своего проживания в полной безопасности себя чувствуют 64% населения, достаточно безопасно – 29,4%, небезопасно – 5,4%, совсем небезопасно выбрали 0,6%, и затруднились ответить – 0,6%. При этом женщины чувствуют себя в полной безопасности меньше, чем мужчины – 70% и 58,5% соответственно.

По данным статистов, разрезе регионов в полной безопасности чувствуют себя больше всего жители Жамбылского региона 76,5% из опрошенных, а меньше всех в Восточно-Казахстанском регионе – 45,7%. Если сравнивать население городской и сельской местностей, оказалось, что 65,5% опрошенных сельчан чувствуют себя в полной безопасности, в то время как среди горожан лишь 63,1%.

Согласно ответам респондентов основными причинами небезопасности являются недостаточное освещение – 21,4%, страх подвергнуться нападению – 16% и страх выходить одному – 16,7%. При этом, среди женщин 17,5% чувствуют себя небезопасно из-за страха подвергнуться нападению.

Среди респондентов знание о деятельности правоохранительных органов распределились следующим образом: 21,8% – знают о работе полиции, 20,1% – о прокуратуре, 18,7% – о противопожарной службе, 15,5% – о судебной системе, 13,6% – об антикоррупционной службе и 10% – о службе экономических расследований.

По итогам обследования доля лиц, доверяющих прокуратуре, составила 66%, частично доверяющих – 24,1%, скорее не доверяющих – 3%, не доверяющих – 2,3%. Доля тех, кто затруднился отвечать, составила 4,6%.

Удельный вес доверяющих полиции, составил 61,6%, частично доверяющих – 27%, скорее не доверяющих – 4,4%, не доверяющих – 4,6%, остальные 2,5% затруднились ответить.

Доля доверяющих антикоррупционной службе составила 50,9%, частично доверяющих – 28,7%, скорее не доверяющих – 4,9%, не доверяющих – 4,1%. Доля тех, кто выбрал ответ «затрудняюсь ответить» составила 11,4%.

Удельный вес доверяющих противопожарной службе составил 79,4%, частично доверяющих – 16,4%, скорее не доверяющих – 0,9%, не доверяющих – 0,4%. Доля тех, кто затруднился ответить, составила 2,8%.

Доверяющих службе экономических расследований – 47,8 %, частично доверяющих – 29%, скорее не доверяющих – 5,2%, не доверяющих – 2,9%, еще 15% затруднились в ответе.

Доверяющих судебной системе – 61,8%, частично доверяющих – 25,9%, скорее не доверяющих – 3,4%, не доверяющих – 2,9%, затруднились ответить – 6%.



