В департаменте госдоходов по ЗКО о текущей ситуации на границе с Российской Федерацией. С 18 июля на автомобильном пункте пропуска «Сырым» в направлении РФ образовался затор с около 100 грузовыми машинами. Основой причиной скопления является проведения ремонта дорожного полотна в Самарской области.

- При пересечений государственной границы рекомендуется, воспользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска «Аксай», «Шаган» и «Таскала». Сотрудниками департамента на местах ведется разъяснительная работа о возможности пересечения границы по альтернативным маршрутам, - сообщили в ДГД по ЗКО.

В ведомстве отметили, что АПП «Сырым» работает в штатном режиме. А департамент на границе со странами ЕАЭС осуществляет только мониторинг перемещаемых грузов (в течение 5-7 минут), что не создает трудностей для пересечения границы и не приводит к скоплению автомашин.