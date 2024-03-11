50 должников по алиментам остались без водительских прав в ЗКО

По информации департамента юстиции ЗКО, с начала года 30 должников по алиментам привлечены к административной ответственности. У 50 должников приостановлено действие водительского удостоверения.

За два месяца 2024 года судебные исполнители ЗКО взыскали задолженность по алиментам в размере 55,5 миллиона тенге.

– Заплатить алименты - это не просто юридический обязательный шаг, это забота о будущем своего ребенка. Давайте создадим безопасное и поддерживающее окружение для наших детей, - добавили в департаменте юстиции.

Между тем, в Западно-Казахстанской области реализуется проект «10 шагов по алиментам». Инициатором является прокуратура области. Проект направлен на снижение долгов по алиментам. Так, полицейские и частные судоисполнители проводят рейды, устанавливают и задерживают авто злостных неплательщиков алиментов.

По данным прокуроров, на первоначальном этапе уже установлены и водворены на штрафстоянки две машины - «Фольксваген пассат» и ВАЗ - 21102. Они принадлежат должникам по алиментам на общую сумму 3,3 миллиона тенге. Судоисполнитель будет проводить оценку авто, а в дальнейшем продаст их, а деньги будут направлены на погашение задолженности по алиментам.