По информации департамента юстиции ЗКО, с начала года 30 должников по алиментам привлечены к административной ответственности. У 50 должников приостановлено действие водительского удостоверения.
За два месяца 2024 года судебные исполнители ЗКО взыскали задолженность по алиментам в размере 55,5 миллиона тенге.
– Заплатить алименты - это не просто юридический обязательный шаг, это забота о будущем своего ребенка. Давайте создадим безопасное и поддерживающее окружение для наших детей, - добавили в департаменте юстиции.
Между тем, в Западно-Казахстанской области реализуется проект «10 шагов по алиментам». Инициатором является прокуратура области. Проект направлен на снижение долгов по алиментам. Так, полицейские и частные судоисполнители проводят рейды, устанавливают и задерживают авто злостных неплательщиков алиментов.
По данным прокуроров, на первоначальном этапе уже установлены и водворены на штрафстоянки две машины - «Фольксваген пассат» и ВАЗ - 21102. Они принадлежат должникам по алиментам на общую сумму 3,3 миллиона тенге. Судоисполнитель будет проводить оценку авто, а в дальнейшем продаст их, а деньги будут направлены на погашение задолженности по алиментам.
– В отношении трех злостных неплательщиков начато досудебное расследование по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате алиментов». Им грозит наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили прокуроры.