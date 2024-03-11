Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, в Уральске задержали вымогателя.
— Сотрудники управления по противодействию экстремизма департамента полиции совместно с сотрудниками департамента КНБ за периодическое вымогательство денег у иностранца, задержали приверженца религиозного течения при передаче 200 тысяч тенге, — пояснили в ведомстве.
Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.