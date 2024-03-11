В департаменте госдоходов Мангистауской области сообщили, что последний день оплаты транспортного налога для физических лиц за 2023 год приходится на 1 апреля. Для расчета налога применяется месячный расчетный индекс, составляющий 3 450 тенге, который использовался в прошлом году. Чтобы самостоятельно определить размер налога на транспорт, можно использовать калькулятор на сайте kgd.gov.kz или в приложении для мобильных устройств «e–Salyq Azamat».

Информацию о рассчитанных налогах отправят после 15 марта в виде PUSH-уведомлений пользователям мобильных приложений «Каспи банк» и «Халык банк». Также ее размещают в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на портале kgd.gov.kz, приложении «e–Salyq Azamat» и банков второго уровня. Со второго апреля, физическим лицам, которые не оплатили налог, будут отправлены уведомления о задолженности.

Если задолженность превышает 1 МРП, то через тридцать рабочих дней после получения уведомления автоматически создается налоговый приказ о взыскании долга с физического лица и отправляется должнику. Если задолженность не будет погашена в течение пяти рабочих дней после вручения налогового приказа, то документ передается частным судебным исполнителям для принудительного взыскания долга.

Кстати, на 28 февраля 2024 года в республике общая задолженность по налогу на имущество и транспорт для 539 241 налогоплательщика составляет 16,3 миллиарда тенге. Из этой суммы основная часть долга, равная 14,9 миллиарда тенге, относится к налогу на транспортные средства.