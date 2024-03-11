В селе Кенес Аккольского района Акмолинской области ученица пятого класса Альбина Айдарханова вместе с учителем создала духи с ароматом казахской степи. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК.

По словам школьницы, на создание уникального аромата ее подтолкнула крылатая фраза из легенды о Султане Бейбарсе.

– "Полынь пахнет родной землей". Вдохновившись этим выражением я принялась за производство. Для меня было очень важно разработать эти духи. Я шла от наших исконных истоков, – поделилась Альбина.

В своей работе девочка использует натуральные ингредиенты. Основная нота при создании духов – полынь обыкновенная, которая наполнила аромат проекта символикой родного края.

– Мы изучили способы изготовления духов в домашних условиях, определили виды полыни в ходе применения полученных знаний на практике. Если в качестве основной ноты обычных духов использовались цветы, мы выбрали полынь обыкновенную. Это связано с тем, что его настойка улучшает аппетит, укрепляет функции желудочно-кишечного тракта, успокаивает нервную систему, снимает различные покалывания и судороги, местную боль и даже помогает уснуть, – рассказала руководитель проекта, учитель начальных классов Жупар Ахметова.

Парфюм назвали «Елім-ай». Оно связано с любовью к культуре своей страны, отмечает Альбина. Пятиклассница защитила свою работу в конкурсе научных проектов. Она заняла призовое третье место в секции «Химия, биология».