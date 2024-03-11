— Все граждане России, достигшие 18 лет с российским паспортом внутренним или заграничным, постоянно проживающие и прибывающие в загранкомандировках, или приехавших по частным делам, могут принять участие в голосовании. Постановка на консульский учет для участия в голосовании — не обязательна. Достаточно просто прийти, взять бюллетень и отдать свой голос, — пояснил Хаджимурат Атмурзаев.

17 марта в России пройдут президентские выборы. Как рассказал вице-консул генерального консульства Российской Федерации в Уральске Хаджимурат Атмурзаев, участок для голосования на выборах президента РФ организуют в помещении генерального консульства РФ в Уральске.Отдельных участков для голосования на территории области больше организовывать нигде не будут, кроме генерального консульства в Уральске. Избирательный участок находится по адресу: улица Мухита, 78. Также генеральные консульства РФ находятся в Алматы и Усть-Каменогорске, а посольство в Астане. На выборах президента РФ зарегистрировано четыре кандидата. Это Владислав Даванков от партии “Новые люди”, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР. и нынешний президент России Владимир Путин, который идет на выборы самовыдвиженцем. К слову, впервые Путин занял этот пост в 2000 году.