По данным международного независимого онлайн-журнала Сountrycassette, доля казахстанцев, которые страдают депрессивным расстройством, составляет 4,4%. Мировой показатель значительно меньше: 3,9%. Согласно оценкам, численность граждан нашей страны, которые подвержены депрессии, достигает 732,7 тысяч человек.

Аналитики ranking.kz отмечают, что пятёрку государств-антилидеров с самым высоким уровнем распространённости депрессии возглавляет Украина. Доля населения с признаками этого нарушения психического здоровья составляет 6,3%. Следом идут США, Австралия и Эстония, в которых показатель составляет 5,9%. Из ближайших к Казахстану стран хуже ситуация только в России, где 5,5% населения страдают депрессивными расстройствами. В Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане этот индикатор ментального здоровья ниже: от 4,2% до 3,8%. Меньше всего людей подвержены депрессии в островных государствах.

Проблема количественного подсчёта численности страдающих депрессией — сложная задача общественного здравоохранения. Ведь часть людей, находящихся в состоянии апатии и стойкого уныния, не обращаются за помощью к медикам. Эта тенденция характерна не только для Казахстана, но и для многих других стран.

Аналитики обращают внимание, что указанная выше численность казахстанцев, страдающих депрессией — 732,7 тысяч человек — это оценочные данные. Фактическую численность можно привести только по тем гражданам, которые обращались к врачам и им установили психиатрический диагноз. В 2023 году общая численность больных психическими и поведенческими расстройствами, состоящих на динамическом наблюдении, превысила 198,4 тысяч человек. Это люди с различными психическими расстройствами, которые проявились без влияния психоактивных веществ (далее ПАВ). Тех, кто подвергся таким расстройствам, употребляя наркотики или другие ПАВ, в Казахстане насчитывалось ещё 108,7 тысяч человек. В сравнении с 2022 годом ситуация изменилась незначительно.

– Эксперты отмечают, что для нашей страны характерны мировые тенденции, о которых говорит ВОЗ. Это низкий уровень грамотности населения в отношении своего психического здоровья, недостаточная доступность услуг психологической и психиатрической помощи. Отсюда неудовлетворённые потребности людей, которые испытывают тревогу или находятся в депрессии, но никуда не обращаются. Специалисты организации считают, что в регионах Казахстана недостаточно первичных центров психического здоровья, а качество оказания амбулаторной помощи в сельских больницах низкое. Эксперты уверены: в РК нужно усилить работу по предотвращению суицидов как среди взрослых, так и среди подростков. Ведь самоубийства нередко рассматривают как фатальные последствия тяжёлых форм депрессии или других психических расстройств, - говорится в сообщении.

Ситуация с суицидами в Казахстане в последние годы фактически не меняется. Из жизни добровольно уходят от 3,5 тысяч до 4 тысяч человек в год. За 12 месяцев прошлого года самоубийства в РК совершили около 3,7 тысяч человек. Из них 234 человека были несовершеннолетними.

В отчётах Комитета по правовой статистике указано, что 99 из 3,7 тысяч человек погибли в болезненном состоянии психики. В 2022 году численность таких самоубийц была чуть больше 106 человек. Конечно, невозможно сделать вывод, страдали ли погибшие какими-либо расстройствами психики. Однако многие указанные причины суицидов — смерть близких, развод, потеря работы, физическое или психическое насилие — вполне могли до совершения последнего шага вызвать у человека депрессию.

