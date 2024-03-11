Происшествие случилось 11 марта в 12 микрорайоне Актобе в доме 15, в котором пока нет жильцов.

В ДЧС области сообщили, что мужчина упал при проведении ремонтных работ. На место выехали спасатели. С помощью жёстких носилок им удалось вынести пострадавшего из строящегося здания и передать медикам скорой помощи.



По данным облздрава, пострадавшего доставили в областную многопрофильную больницу, у 38-летнего мужчины сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, перелом костей предплечья.

https://youtube.com/shorts/qnGDHXuGP10?si=KX1_EiZsus68Iz9p

Фарида ЗАРИП