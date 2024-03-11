В Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. В ходе выступления прокурор озвучила шокирующие подробности, передает Tengrinews.kz.
По словам государственного обвинителя, брак между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой не был официально зарегистрирован. Обвинение считает, что Бишимбаев контролировал все телефонные звонки убитой, запрещал ей работать и сделал ее полностью финансово зависимой. Как заявила прокурор, также он ревновал и систематически применял к ней физическое насилие.
– Будучи одержимо ревнивым, Бишимбаев показывал Нукеновой порнографию и спрашивал, не она ли там снималась, - сказала прокурор.
По словам прокурора, в середине марта 2023 года Бишимбаев в Астане избил Нукенову. Салтанат Нукенова жаловалась брату. Он уговаривал ее разойтись с Бишимбаевым, однако она отказалась.
Летом 2023 года Бишимбаев предложил Нукеновой переехать в Алматы. Она согласилась в надежде на то, что насилие прекратится. Однако он продолжил подвергать ее физическому насилию, отметила гособвинитель.
– В августе 2023 года Нукенова, не выдержав систематических избиений и унижений со стороны Бишимбаева, уехала к родителям в Павлодар. Однако Бишимбаев попросил прощения и убедил Нукенову вернуться к нему. После этого Нукенова пыталась уйти от Бишимбаева, однако последний возвращал ее и обещал исправиться, то есть не избивать ее. В конце октября 2023 года, находясь в Астане, Бишимбаев вновь затеял ссору по причине надуманной ревности, в ходе которой он в очередной раз избил Нукенову, нанося ей телесные повреждения по голове и телу, причинив тем самым физическую боль, - заявила гособвинитель.
По версии обвинения, в день убийства Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на концерте в Астане. Там между ними произошла ссора. После они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. Девушка заявила, что хочет уйти от Бишимбаева, о чем в сообщении рассказала брату.
– Находясь на концерте, Бишимбаев, используя незначительный повод, стал ссориться с Нукеновой. И не дождавшись окончания концерта они вдвоем вышли из здании, и, продолжая ругаться, направились пешком в ресторан BAO. В ресторане, во время распития спиртного продолжали выяснять отношения. Нукенова заявила Бишимбаеву, что устала от этих отношений и окончательно решила уйти от него. Также о данном факте Нукенова написала своему брату, что приедет к нему ночевать, и попыталась вызвать такси, - заявила прокурор.
Бишимбаев, находясь в алкогольном опьянении, нанес по голове Нукеновой сильные удары. После этого стал пинать ее ногами. Пытаясь спастись, девушка закрылась в одной из комнат, но Бишимбаев выбил дверь и вновь избил ее, заявила гособвинитель. Нукенова несколько раз приходила в себя, но подсудимый продолжал избивать ее.
Сам Куандык Бишимбаев отказался признать свою вину. Также он заявил о желании, чтобы его дело в открытом процессе рассматривал суд присяжных с участием СМИ.