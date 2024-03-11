В Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. В ходе выступления прокурор озвучила шокирующие подробности, передает Tengrinews.kz.

По словам государственного обвинителя, брак между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой не был официально зарегистрирован. Обвинение считает, что Бишимбаев контролировал все телефонные звонки убитой, запрещал ей работать и сделал ее полностью финансово зависимой. Как заявила прокурор, также он ревновал и систематически применял к ней физическое насилие.

– Будучи одержимо ревнивым, Бишимбаев показывал Нукеновой порнографию и спрашивал, не она ли там снималась, - сказала прокурор.

По словам прокурора, в середине марта 2023 года Бишимбаев в Астане избил Нукенову. Салтанат Нукенова жаловалась брату. Он уговаривал ее разойтись с Бишимбаевым, однако она отказалась.

Летом 2023 года Бишимбаев предложил Нукеновой переехать в Алматы. Она согласилась в надежде на то, что насилие прекратится. Однако он продолжил подвергать ее физическому насилию, отметила гособвинитель.