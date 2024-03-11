13-14 марта этого года министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова посетит Западно-Казахстанскую область, где встретится с населением, об этом сообщается на официальном сайте Минтруда и соцзащиты.
— На встречах поднимут актуальные вопросы социально-трудовой сферы, а также рассмотрят проблемы местного населения, — говорится на сайте.
К слову, вопросы и предложения, адресованные министру, можно направить по следующим каналам связи:
через официальный интернет-ресурс МТСЗН РК (www.gov.kz);
портал электронного правительства Egov.kz, единую платформу приема и обработки обращений граждан «Е-Өтініш» (suraqtar.kz).
Также можно обратиться по телефонам: 8 (7172) 74 37 23, 74 36 79.