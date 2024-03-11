Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, который имеет особое значение для нашего народа.

- В дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман.

Месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов.

Страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы. Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! Ораза қабыл болсын! - приводит слова президента Акорда.