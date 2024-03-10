  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -3..-5 градусов, ночью похолодает до -9..-11 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Атырау синоптики прогнозируют дождь. Днём будет +2..+4 градусов, ночью -2..-4 градусов. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Актобе выпадет снег. Днём ожидается до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём столбики термометра покажут +9..+11 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.