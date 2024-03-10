— По результатам медицинского обследования и по решению комиссии определили 26-летнего реципиента. Он находился на гемодиализе на протяжении шести лет, с диагнозом V терминальная стадия почки. В Национальном научном онкологическом центре в Астане врачи успешно провели взрослому пациенту кадаверную трансплантацию почки. Реципиента перевели в палату, сегодня его состояние стабильное. Почки функционируют в полном объёме, — рассказали в Минздраве.

В Казахстане троим пациентам из разных уголков страны пересадили две почки и сердце одного органного донора, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК. В предпраздничный день команда высококвалифицированных врачей в составе трансплантологов, кардиохирургов, анестезиологов и медицинских сестёр Национального научного онкологического центра и Кардиохирургического центра Астаны прибыла на борту санавиации в Павлодарскую область. Параллельно в Астане отобранных программой реципиентов, стоявших в листе ожидания, пригласили для сдачи дополнительных анализов.Вторую почку пересадили ребёнку в Центре материнства и детства в Астане. Пересадку третьего органа – сердца – провели в Кардиохирургическом центре.