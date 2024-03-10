На водоёмах области взрывали лёд, чтобы предотвратить возможные ледовые заторы.
— Взрывные работы провели в Уральске, в Сырымском, Бурлинском, Шынгырлауском, Таскалинском, Казталовском районах и районе Байтерек. Лёд взрывали на реках Деркул, Оленты, Шынгырлау, Кайынды, Чаган, Быковка, Рубежка, Чижа-1, Чижа-2, Большой Узень. Работы провели на площади 17 543 квадратных метров, — пояснили в ДЧС ЗКО.
На эти работы из областного бюджета выделено 35 миллионов тенге.