— 24-летний водитель «Газели» скончался на месте. Полицейские изучили время движения автотранспорта с помощью «Кибер-Шерифа» и установили, что водитель без отдыха в течение суток управлял транспортом по маршрутам Актау — Уральск, Уральск — Атырау, — рассказали в ведомстве.

— В результате ДТП 26-летний водитель и трое пассажиров автомобиля Lada Granta погибли на месте. Еще одного пассажира доставили на машине скорой помощи в Атыраускую областную больницу, — пояснили в ведомстве.

Девятого марта в 7:00 на трассе Доссор — Кульсары — Бейнеу столкнулись «Газель» и КамАЗ. В результате бортовое авто и большегруз загорелись, об этом сообщили в департаменте полиции Атырауской области.Десятого марта в 01:40 на мосту Бейбарыс произошло ещё одно смертельное ДТП. Столкнулись Lada Granta и Infinity.В настоящее время ведётся сбор соответствующих документов.