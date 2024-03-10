Руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров рассказал, что они защитили права 165 работников.
— В прошлом году по итогам проверок государственные инспекторы труда установили задолженность по зарплате перед 223 работниками 28 предприятий на сумму 66 миллионов тенге. В результате эффективной работы инспекторов удалось погасить задолженность по заработной плате перед 165 работниками 24 учреждений на сумму 33 миллиона тенге, — озвучил Игилик Аубакиров.
Принудительное взыскали задолженности по зарплате 20 работников в размере 11,6 млн тенге с остальных трех учреждений осуществляется частными судебными приставами.
С ТОО «ГазСтройМонтаж KZ», которое задолжало 38 работникам 21,4 миллиона тенге, ведется соответствующая работа.
— Невыплата зарплаты влияет на социальный статус работника. Поэтому, чтобы не допустить этого, мы совместно с компетентными органами регулярно проводим мониторинг, — сказал Игилик Аубакиров.
Руководитель управления отметил, что знание трудового кодекса – обязанность каждого.
— Независимо от места работы граждане не должны выполнять свои служебные обязанности без заключения трудового договора с работодателем на основании статьи 33 Трудового кодекса. Как известно, молодёжь в период летних каникул трудоустраивается в общепиты, автомойки, супермаркеты и другие места без заключения трудового договора, тем самым ущемляя свои права. Поэтому при приеме на работу, требуйте от работодателя трудовой договор, — заключил Аубакиров.