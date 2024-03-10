— В суде индивидуальный предприниматель свою вину признал. С учётом отсутствия отягчающих ответственность обстоятельств суд назначил ему штраф и применил дополнительное взыскание в виде конфискации предметов административного правонарушения, — пояснили в суде.

Дело рассмотрели в Чингирлауском районном суде. Житель ЗКО занимался предпринимательской деятельности без лицензии. Согласно закону хранение и реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии запрещена. Однако предприниматель в своем магазине и хранил, и продавал алкоголь. У него изъяли 24 бутылки водки и 21 бутылку пива.Постановление не вступило в законную силу.