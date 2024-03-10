Недавно в Уральске прошла выставка сладостей ко дню празднования 8 Марта. На ней представили кулинарную продукцию около 40 предпринимателей из шоколада, сухофруктов, вареного сахара, сдобного теста, зефира в виде различных фигурок, цветов и целых цветочных композиций, сладких букетов, свежих ягод в шоколаде.

Одна из участниц выставки Бакыт Жантасова. Она долгое время работала поваром в Уральске в уйгурском кафе. Сейчас женщина проживает в поселке Шалгай района Байтерек и последние три года занимается приготовлением шоколадной продукции. У неё все началось с того, что захотела сделать себе шоколадный букет.

— Люблю печь. Моя мечта – открыть в поселке пекарню – у нас нет, чтобы сельчан обеспечить свежим хлебом, а также сладкой продукцией: пирожные, торты, печенье, — делится Бакыт.

Формы для будущих сладостей заказывает через интернет магазины, что-то приобретает в городе в специализированных магазинах. Шоколадные сердечки, черный шоколад и белый с орехами, ягодами, фруктами, печеньем Бакыт готовит дома, принимая заказы от сельчан, а также родных и знакомых из областного центра.

Все сладости упакованы в коробочки, красиво и со вкусом оформлено. Её продукцию хорошо знают сельчане, поэтому женщина только успевает разливать по формам шоколад. Успевает справляться со всеми заказами благодаря помощи дочери Иланы.

— Работа с шоколадом вдохновляет меня, вкладываю сюда всю свою любовь, поэтому и получается вкусно и красиво, — отметила шоколадница.

Оксана КАТКОВА,

фото автора