  • В Уральске ожидается погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау также осадков не ожидается. Днём будет +2..+4 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе ожидается снег с дождём. Днём ожидается до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -12..-14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актау синоптики прогнозируют дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.