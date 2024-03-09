В Комитете по защите прав потребителей сообщили, что они с начала этого года защитили права 72 потребителей на общую сумму 102 миллиона тенге. Пятью потребителям удалось вернуть деньги за купленные новые некачественные машины из салонов в таких городах, как Алматы, Астана, Шымкент.
— Жительница Алматы обратилась к специалистам департамента торговли и защиты прав потребителей. Ранее она приобрела авто Chevrolet Cobalt, позже обратилась в салон, чтобы ей вернули деньги за некачественный товар. Но ей отказали и специалисты ведомства помогли вернуть ей 7,5 миллионов тенге, — рассказали в комитете по защите прав потребителей. — За такой же автомобиль удалось вернуть деньги и в Мангистауской области. Также 20 миллионов тенге вернули жительнице Шымкента за новую Kia. Алматинцу удалось обменять Hyundai Tucson на другое авто за 15,5 миллиона тенге. А жительнице Туркестанской области автомобиль JAC JS4 Intelligent обменяли на авто такой же марки за 11 миллионов тенге.
К слову, в департаментах по защите прав потребителей помогали вернуть деньги за массажные накидки, арматуру, за оказанные туристские услуги и некачественное онлайн обучение.