В КНБ РК подтвердили информацию о гибели двоих граждан Казахстана в России, опубликованную российскими СМИ, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— СМИ опубликовали информацию о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведёт досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества, — говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Российские СМИ и Telegram-каналы накануне сообщили о предотвращённом теракте: якобы двое участников группировки «Вилаят Хорасан» (отделение Исламского государства) планировали вооружённое нападение на московскую синагогу. По версии ФСБ, планировавшийся теракт раскрыли оперативники спецслужбы, а его исполнителей силовики обнаружили в частном доме на территории Калужской области. При задержании, говорится в пресс-релизе ФСБ, подозреваемые оказали сопротивление и «были нейтрализованы ответным огнём». Перестрелка между ФСБ и предполагаемыми исламистами произошла рано утром седьмого марта в деревне Коряково, сообщили источники Telegram-канала ASTRA. В результате убили двоих подозреваемых в подготовке к теракту – граждане Казахстана 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев. По данным силовиков, они приехали в Россию 28 февраля. После рейда в частном доме силовики обнаружили пистолет Макарова, автомат Калашникова и заготовки для изготовления взрывных устройств.