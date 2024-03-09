Заместитель директора по воспитательной части городской школы №2 Гульнар Беркалиева советует взрослым помогать в выборе будущей профессии. Однако делать это современными способами, которые соответствуют мировоззрению и образу жизни подростка.

— У подростка должно быть право выбора будущей профессии. Родители должны обсуждать вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им профессии. Рассматривать выбор будущей профессии не только с позиции материальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения. В школах работают профориентаторы — специалисты, которые помогают учащимся определиться с тем, в каком направлении ему развиваться. В работе профориентатор использует тесты, опросники, анкеты, игровые упражнения, организует встречи с представителями учебных заведений и различных организаций, — сказала Гульнар Беркалиева.