Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку выявили в Атырау
Сотрудники управления миграционной службы ДП Атырауской области выявляют должников, объявленных в розыск на основании постановлений судебных исполнителей.
— В прошлом году более сотни должников по Атырауской области объявили в розыск. Сотрудники выявили места жительства 79 должников. Их исключили из специальных отчетов. Среди объявленных в розыск должников наряду с гражданами РК встречаются и иностранцы, — пояснили в департаменте полиции области.
27 февраля сотрудники выявили гражданку Узбекистана. 32-летняя женщина находилась в межгосударственном розыске по категории «должник».
— На иностранку 5 декабря 2022 года наложили административный штраф в размере 53 603 тенге. С неё взыскали задолженность. Также она нарушила законность пребывания на территории страны. Её вновь привлекли к адмответственности, — пояснили в ведомстве.