Недавно в Уральске прошла выставка сладостей ко дню празднования 8 Марта. На ней была представлена кулинарная продукция около 40 предпринимателей из шоколада, сухофруктов, вареного сахара, сдобного теста, зефира в виде различных фигурок, цветов и целых цветочных композиций, сладких букетов, свежих ягод в шоколаде. Одна из участниц выставки Марта Кожжанова. Она с 2019 года занимается изготовлением продукции из сушенных фруктов и ягод.

— Для приготовления сухофруктов я приобрела новозеландский дегидратор — специальная сушилка, которая сушит при низких температурах 15—20 часов, при этом сохраняет все витамины. Зимой спокойно можем есть ягоды, фрукты с сохранностью витаминов, — рассказывает Марта.

Её продукция подходит для диабетиков, детей аллергиков и всем, кто следит за своим здоровьем. Сушеная пастила и фруктовые чипсы не содержат сахар. Такая продукция необходима для жителей нашего региона. Но, к сожалению, Марта два раза уже подавала на грант для масштабирования, но не прошла.

— Пастилу готовлю так: перетираю в блендере фрукты и ягоды, пюре разливаю по поддонам и получившийся пласт сушу. Кроме этого ничего не добавляю, при этом получаю чистый натуральный продукт. Пастилу готовлю каждый день свежую. Даже месяц не лежит, все расходится, — похвалилась кулинар.

Пастилу и чипсы уральского производства поставляют в Алматы и Астану. Такой подарок приятно подарить и в день рождения, и на любой другой праздник.

