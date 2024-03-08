По данным РГП «Казгидромет», на западе страны ожидаются кратковременные осадки.
- В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — малооблачно. Днём будет +2..+4 градус, ночью -3..-5 градуса. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.
- В Актобе ожидается облачная погода без осадков. Днём -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
- В Актау – дожди. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.