медицина, фармацевтика, аптеки (75%); бухгалтерия (по 69%); управление персоналом (61%); образовательные учреждения (59%); искусство, культура (56%).

По данным онлайн-платформы HeadHunter, в 2023 году в топ-5 отраслей с самой большой долей приглашения женщин вошли:Меньше всего приглашений зафиксировали в добывающей отрасли, тяжелом машиностроении и автомобильном бизнесе — 27%, 22% и 19% соответственно. Также можно выделить сферы и профессии, которыми женщины обычно интересуются чаще. Так, на hh.kz по итогам прошлого года больше всего женских подали резюме в продажах — (продавец-консультант, продавец-кассир менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами) (17% от общего числа), в бухгалтерии (7,4%) и административных позициях (7,2%).