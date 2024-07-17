В результате паводков в Казахстане пострадало 19 342 объекта недвижимости, это дома и дачи, которые были единственным жильем. Из них 8 578 признаны не подлежащими восстановлению. Об этом на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков сообщил премьер министр Олжас Бектенов.

На данный момент идет строительство 2 578 домов и выкупу шести тысячи единиц недвижимости. Бектенов отметил оперативность строительства в нескольких областях страны. Однако западный регион не вошел в их число. По словам премьер-министра в ЗКО имеется отставание от графика работ на 15-25 дней. Также низкие темпы строительства отмечены в Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях.

Глава правительства поручил акимам активизировать ресурсы, включая людей и технику, для каждого проекта, подчеркнув, что до завершения срока, установленного президентом, осталось примерно два с половиной месяца. Он также потребовал строго соблюдать строительные нормы, чтобы избежать нарушений.

— Надо ускорить темпы восстановительных работ. Все вопросы, связанные с поставкой строительных материалов, мобилизацией трудовых ресурсов и спецтехники на площадках нужно оперативно решать. Обо всех проблемах, влекущих отставание от графика, незамедлительно докладывать в центр. При необходимости мы перераспределим ресурсы, усилим вас техникой и людьми. Важно обеспечить соблюдение всех строительных норм и требований безопасности. Эти вопросы не должны вызывать обеспокоенность граждан. Акимы регионов несут персональную ответственность за качество домов, — подчеркнул Олжас Бектенов, поручив министерству промышленности и строительства жестко контролировать качество строительных работ.

По поручению премьера, министр промышленности и строительства вместе с вице-министрами энергетики и транспорта проведут большую часть рабочего времени в регионах, непосредственно на строительных объектах, до полного завершения всех работ. Также Бектенов добавил, что из резерва правительства на ремонт и реконструкцию местных дорог выделено 22,7 млрд тенге, а 7,5 млрд тенге направлены на ремонт школ в пострадавших регионах. Все школы будут отремонтированы до начала нового учебного года.