Всего на покупку жилья для социально-уязвимых слоев населения в ЗКО выделено 12,3 млрд тенге, 2,9 млрд из которых выделены из республиканского бюджета, а 1,2 млрд - из местного. Остальные 8,2 млрд - за счет ценных бумаг. Об этом сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев на аппаратном совещании под председательством акима области. Максимальная стоимость одной квартиры должна составлять 17,8 миллиона тенге, а её общая площадь не должна превышать 80 квадратных метров.
— На сегодняшний день из 758 домов договоры купли-продажи заключены у 39 квартир. Ведутся строительные работы по 535 квартирам, в том числе девять квартир находятся на стадии сдачи. По строительству 21 квартиры имеются отставания, по 24 квартирам начинаются работы в рамках передела. Согласно плану, в июле планируется приобрести 45 квартир, в августе — 153 квартиры, в сентябре — 314 , в октябре — 123, в ноябре — 63, в декабре — 60. Низкие темпы строительства наблюдаются по 21 квартире в Теректе, Казталовке и Жанибеке, — рассказал Алибек Антазиев.
Руководитель управления строительства добавил, что в связи с риском не выполнения плана предложение о перераспределении ресурсов другим районам становится актуальным. Учитывая короткий строительный сезон, вопрос о выделении квартир другим районам последний раз будет рассмотрен в июле. После этого план изменяться не будет, и акимы будут нести прямую ответственность за его реализацию.
В 2024 году квартиры приобретут:
- в Уральске - 175 квартир,
- Бурлин - 132,
- Теректы-10,
- Байтерек - 54,
- Акжаик- 37,
- Жанакала-67,
- Казталовка - 116 квартир,
- Таскала - 34,
- Сырым - 45,
- Жанибек - 28,
- Чингирлау - 36,
- Каратобе - 2,
- Бокей Орда - 22.
