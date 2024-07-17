Всего на покупку жилья для социально-уязвимых слоев населения в ЗКО выделено 12,3 млрд тенге, 2,9 млрд из которых выделены из республиканского бюджета, а 1,2 млрд - из местного. Остальные 8,2 млрд - за счет ценных бумаг. Об этом сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев на аппаратном совещании под председательством акима области. Максимальная стоимость одной квартиры должна составлять 17,8 миллиона тенге, а её общая площадь не должна превышать 80 квадратных метров.

— На сегодняшний день из 758 домов договоры купли-продажи заключены у 39 квартир. Ведутся строительные работы по 535 квартирам, в том числе девять квартир находятся на стадии сдачи. По строительству 21 квартиры имеются отставания, по 24 квартирам начинаются работы в рамках передела. Согласно плану, в июле планируется приобрести 45 квартир, в августе — 153 квартиры, в сентябре — 314 , в октябре — 123, в ноябре — 63, в декабре — 60. Низкие темпы строительства наблюдаются по 21 квартире в Теректе, Казталовке и Жанибеке, — рассказал Алибек Антазиев.

Руководитель управления строительства добавил, что в связи с риском не выполнения плана предложение о перераспределении ресурсов другим районам становится актуальным. Учитывая короткий строительный сезон, вопрос о выделении квартир другим районам последний раз будет рассмотрен в июле. После этого план изменяться не будет, и акимы будут нести прямую ответственность за его реализацию.

В 2024 году квартиры приобретут:

в Уральске - 175 квартир,

Бурлин - 132,

Теректы-10,

Байтерек - 54,

Акжаик- 37,

Жанакала-67,

Казталовка - 116 квартир,

Таскала - 34,

Сырым - 45,

Жанибек - 28,

Чингирлау - 36,

Каратобе - 2,

Бокей Орда - 22.







