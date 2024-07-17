В сети распространяется очередное видео с провокационными высказываниями. Действие вновь разворачивается на площадке «Чат-рулетки» (видеозвонок со случайным собеседником - прим. автора). Некий мужчина, представившийся Семёном Агафоновым утверждает, что родился в Украине, но живет в Казахстане. Его собеседник украинский активист Пан Василь говорит, что наш президент не признал их республику и пытается уточнить национальность героя ролика. На что явно подвыпивший мужчина не может дать точный ответ. Каждое слово героя видео сопровождается смачным матом, а позже он говорит, что «русские пришли и научили их (казахов) ссать стоя, это мамбеты», а также «у них домов не было, они в юртах жили, братан».

Каждое одобрительное слово со стороны собеседника вызывает в Агафонове ещё больше эмоций, соответственно ещё больше ненормативной лексики.

Где именно происходит событие - неизвестно. Однако на ролике подписана локация - Орал, Батыс Казакстан. Однако в пресс-службе департамента полиции ЗКО опровергли информацию.

– Герой ролика не является жителем нашей области, - сообщили стражи порядка.

Через некоторое время стражи порядка нашли Семена Агафонова. Им оказался житель Акмолинской области.

– Департамент полиции сообщает о задержании жителя Акмолинской области, который в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурно, а также в речи использованы оскорбления по национальному признаку. По данному факту начато досудебное расследование. Кроме того, по факту нецензурной брани возбуждено административное производство. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения и принятия соответствующих мер, - сообщили в ДП Акмолинской области.

Стражи порядка призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и воздержаться от незаконных действий. Они заверили, что полиция продолжает обеспечивать правопорядок и защищать интересы всех жителей нашей страны.

Напомним, это не первое скандальное видео, где казахстанцы сами себя дискредитируют. Что заставляет их выкрикивает сепаратистские выражения и так понятно: алкоголь и чувство безнаказанности. Однако, состояние алкогольного опьянения при совершении преступления является скорее отягчающим вину обстоятельством. Этот факт не освобождает никого от ответственности, и протрезвев, вчерашние герои начинают активно записывать видео с извинениями, говоря, что это алкоголь во всем виноват и что они искренние патриоты и готовы любить и защищать Казахстан до конца своих дней.

Так, жители ЗКО Денис Рудных и Кристина Кольченко за подобного рода высказывания уже получили тюремные сроки в пять лет. А другой житель ЗКО Максим Яковченко сбежал в Россию и вынужден скрываться от правосудия. К слову, Генеральная прокуратура уже больше года добивается его выдачи, но пока тщетно.

Правда, избежать наказания за разжигание межнациональной розни удалось жителю Атырау, который был уверен, что Казахстан без России никуда. Вот только его привлекли к ответственности за хранение оружия и наркотиков.



