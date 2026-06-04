Уже с 4 июня жители и гости Уральска смогут летать в Турцию напрямую. Рейсы будут выполняться авиакомпанией Pegasus Airlines два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A320. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Уральска.
Открытие этого направления ознаменуется уникальным событием. Первый инаугурационный рейс из Уральска в Стамбул выполнит полностью женский экипаж.
-Этот полет не просто откроет новый маршрут, но и подчеркнет высокий профессионализм, статус и значимую роль женщин, работающих в современной гражданской авиации, - отметили в пресс-службе.
Запуск прямого сообщения со Стамбулом - это большой шаг для транспортной доступности Западного Казахстана. Крупнейший авиахаб Турции откроет для уральцев удобные стыковки по всему миру.
-Открытие нового международного направления значительно расширит возможности наших граждан для туристических, деловых и транзитных поездок, а также станет мощным стимулом для укрепления экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.