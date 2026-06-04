Международный аэропорт Уральска имени Маншук Маметовой расширяет географию полетов и запускает регулярное авиасообщение по маршруту Уральск – Стамбул – Уральск.

Уже с 4 июня жители и гости Уральска смогут летать в Турцию напрямую. Рейсы будут выполняться авиакомпанией Pegasus Airlines два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A320. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Уральска.

Открытие этого направления ознаменуется уникальным событием. Первый инаугурационный рейс из Уральска в Стамбул выполнит полностью женский экипаж.

-Этот полет не просто откроет новый маршрут, но и подчеркнет высокий профессионализм, статус и значимую роль женщин, работающих в современной гражданской авиации, - отметили в пресс-службе.

Запуск прямого сообщения со Стамбулом - это большой шаг для транспортной доступности Западного Казахстана. Крупнейший авиахаб Турции откроет для уральцев удобные стыковки по всему миру.