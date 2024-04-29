За чей счёт и где построят дома пострадавшим от паводка в ЗКО
Как рассказал руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, в области во время паводка подтопило 1311 жилых домов. На сегодняшний день провели технический осмотр 1150 подтопленных домов, из них 413 признаны непригодными для проживания или аварийными.
— Соответственно, все 413 жилых дома мы построим заново. Из них 90 домов в Каратобинском районе, 114 домов в Сырымском районе, 81 дом в Теректинском районе, 7 домов в районе Байтерек и 121 дом в Бурлинском районе. На сегодняшний день не перестают поступать заявления от местных жителей. В связи с этим мы повторно направляем туда группу, которая проводит технические обследование. Из-за этого цифры по пострадавшим жилым домам каждый день обновляются, — пояснил Антазиев.
По его словам, новые дома построят по типовым проектам, которые разработали в Комитете по делам строительства. Это два типовых проекта: одноквартирный и двухквартирный. Площадь одноквартирных домов составит 80 квадратов метров, площадь двухквартирных жилых домов — 160 квадратных метров.
— Дома подключат ко всем инженерным сетям. У каждого будет свой индивидуальный септик, если нет центральной системы водоотведения и канализации. Все дома сдадут в чистовой отделке. Это делаются для того, чтобы все пострадавшие жители нашей области от паводков могли зайти сразу в готовое жильё. Строить новые дома в затопленных участках не будут. Их возведут только на возвышенностях или в местах где не было подтоплений. Что касается подтопленного Подстёпного, то там планируют сделать водоотводные каналы и дамбы, чтобы такого больше не повторилось. Их будут строить параллельно с жилыми домами. В Подстёпном пострадало от талой воды более полусотни домов, — отметил руководитель ведомства.
Алибек Антазиев также сообщил, что с первого мая этого года планируют начать строительство домов и завершить его до начала отопительного сезона. Источник финансирования определён, через фонд «Казакстан халкына» построят дома в Сырымском районе. В посёлке Жымпиты 49 домов, в Булдырты 25 домов, в Оленты 38 домов и в посёлках Жетыгуль и Жанаконыс по одному дому. Все оставшиеся дома построят за счёт компании КПО б.в, благотворительных фондов и местных бизнесменов. Что касается бюджета, то его формируют. Стоимость типового проекта одного дома составляет 22 миллиона тенге.
— Есть два варианта возмещения ущерба, если дом признают не пригодным для проживания. Первый — это по типовому проекту мы строим дом за счёт бюджетных средств, второй — житель в своём населённом пункте сам может подыскать дом, который пригоден для проживания. Местный исполнительный орган выкупит этот дом, учитывая максимальные порог утверждённый по всей республике — 22 миллиона тенге, — заключил Антазиев.