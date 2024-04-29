— Соответственно, все 413 жилых дома мы построим заново. Из них 90 домов в Каратобинском районе, 114 домов в Сырымском районе, 81 дом в Теректинском районе, 7 домов в районе Байтерек и 121 дом в Бурлинском районе. На сегодняшний день не перестают поступать заявления от местных жителей. В связи с этим мы повторно направляем туда группу, которая проводит технические обследование. Из-за этого цифры по пострадавшим жилым домам каждый день обновляются, — пояснил Антазиев.

— Дома подключат ко всем инженерным сетям. У каждого будет свой индивидуальный септик, если нет центральной системы водоотведения и канализации. Все дома сдадут в чистовой отделке. Это делаются для того, чтобы все пострадавшие жители нашей области от паводков могли зайти сразу в готовое жильё. Строить новые дома в затопленных участках не будут. Их возведут только на возвышенностях или в местах где не было подтоплений. Что касается подтопленного Подстёпного, то там планируют сделать водоотводные каналы и дамбы, чтобы такого больше не повторилось. Их будут строить параллельно с жилыми домами. В Подстёпном пострадало от талой воды более полусотни домов, — отметил руководитель ведомства.

— Есть два варианта возмещения ущерба, если дом признают не пригодным для проживания. Первый — это по типовому проекту мы строим дом за счёт бюджетных средств, второй — житель в своём населённом пункте сам может подыскать дом, который пригоден для проживания. Местный исполнительный орган выкупит этот дом, учитывая максимальные порог утверждённый по всей республике — 22 миллиона тенге, — заключил Антазиев.

Как рассказал руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, в области во время паводка подтопило 1311 жилых домов. На сегодняшний день провели технический осмотр 1150 подтопленных домов, из них 413 признаны непригодными для проживания или аварийными.По его словам, новые дома построят по типовым проектам, которые разработали в Комитете по делам строительства. Это два типовых проекта: одноквартирный и двухквартирный. Площадь одноквартирных домов составит 80 квадратов метров, площадь двухквартирных жилых домов — 160 квадратных метров.Алибек Антазиев также сообщил, что с первого мая этого года планируют начать строительство домов и завершить его до начала отопительного сезона. Источник финансирования определён, через фонд «Казакстан халкына» построят дома в Сырымском районе. В посёлке Жымпиты 49 домов, в Булдырты 25 домов, в Оленты 38 домов и в посёлках Жетыгуль и Жанаконыс по одному дому. Все оставшиеся дома построят за счёт компании КПО б.в, благотворительных фондов и местных бизнесменов. Что касается бюджета, то его формируют. Стоимость типового проекта одного дома составляет 22 миллиона тенге.