В отличие от соседних регионов, где весна уже вступила в свои права, Уральск окажется во власти дождевого фронта.

По данным РГП "Казгидромет", в субботу, 4 апреля, в Уральске ожидается дождь и гроза. Температура воздуха днём составит +16...+18 °C, ночью столбики термометров опустят до +5...+7 °C. Ситуацию осложнит ощутимый юго-западный ветер со скоростью 9–14 м/с.

В Атырау установится комфортная весенняя погода без осадков. Днём термометры покажут +20...+22 °C, ночью — около +7...+9 °C. Ветер юго-восточный, умеренный (3–8 м/с).

В Актау завтра будет теплее всего. Воздух прогреется до +21...+23 °C днём и до +10...+12 °C ночью. Осадков не ожидается, однако сохранится довольно сильный юго-восточный ветер со скоростью 9–14 м/с.

В Актобе синоптики прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями. Днём воздух прогреется до +16...+18 °C. Жителей предупреждают о северо-западном ветре: при средней скорости 7–12 м/с днём возможны порывы до 15 м/с. Ночью ожидается +7...+9 °C.