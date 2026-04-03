В Уральске начали подготовку к строительству нового моста через реку Чаган. Торжественная закладка капсулы прошла при участии представителей акимата Западно-Казахстанской области, КаздорНИИ и подрядчика ТОО «Казахдорстрой».

Мост длиной 220 метров соединит районы города и станет частью почти 4-километровой четырёхполосной дороги к жилому массиву Акжайык. Сейчас многие жители вынуждены объезжать реку по старым маршрутам, что добавляет время в пути и создаёт пробки на основных улицах. Новый мост позволит быстрее добираться в центр города, включая парк и историческую часть.

Строительство идёт по EPC-контракту «под ключ»: одна компания отвечает за весь процесс ‒ от проектирования до сдачи объекта. Такой подход снижает риск задержек, фиксирует стоимость и упрощает контроль качества. Оплата будет по факту выполненных работ.

Мост будет спроектирован с учётом современных требований к нагрузкам и безопасности, а в период паводков сможет использоваться как резервная переправа. Стоимость проекта учитывает актуальные инженерные условия, трассировку, сметы на вынос и прокладку инженерных сетей, а также изменения цен на материалы и работы ‒ контрактная цена не увеличится.

Проект также включает оценку воздействия на окружающую среду и реализацию необходимых природоохранных мероприятий.

Подготовительные работы начнутся летом, проектирование завершится осенью, а активное строительство запланировано на 2027-2028 года.

«Мост станет одной из главных транспортных артерий города и соединит Акжайык с центром», ‒ отметил руководитель проекта Андрей Негрий.

Справка о компании

ТОО «Казахдорстрой» входит в состав компании BI Engineering & Construction, которая специализируется на промышленном и гражданском строительстве и строительстве социальной инфраструктуры, в том числе для международных компаний. В числе знаковых проектов компании мостовой переход через реку Иртыш, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Костанай, строительство международного транспортного коридора «Западная Европа ‒ Западный Китай» и др.