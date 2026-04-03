Экипаж лунной миссии "Артемида-2" столкнулся с деликатной технической проблемой в глубоком космосе. Как передает DW, на борту новейшего корабля Orion вышел из строя санузел, разработка которого обошлась NASA в рекордные 23 миллиона долларов.

- У нас возникла проблема с управлением туалетом, - подтвердил утром 3 апреля помощник администратора NASA Амит Кшатрия.

Инженерам на Земле пришлось оперативно помогать астронавтам дистанционно, чтобы вернуть систему в рабочий режим.

Этот титановый вакуумный узел, напечатанный на 3D-принтере, призван избавить современных покорителей Луны от кошмаров прошлого.

Во время миссии "Аполлон-10" в 1969 году из-за отсутствия нормальных систем гигиены астронавтам приходилось буквально ловить отходы жизнедеятельности по кабине с помощью салфеток.

Позже астронавт Кен Маттингли, летавший к Луне в 1972-м, признавался, что крайнее неудобство примитивных систем утилизации отходов заставило его потерять интерес к полету на Марс. Именно поэтому NASA инвестирует миллионы в комфорт экипажа, ведь психологическое состояние четырех человек в замкнутом пространстве напрямую влияет на успех всей миссии.

Напомним, что миссия "Артемида-2" стартовала с мыса Канаверал в ночь с первого на второе апреля. Это первый за последние полвека запуск пилотируемого космического корабля к Луне.