Әлеуметтік желіде қоғамдық тәртіпті бұзып, қала тұрғындарынан қолынан сусынды тартып алып, өзге адамдардың артынан қуған видеосы таралды. Қыздардың қылығын желі қолданушылары қызу талқылап жатыр.
Алматы қаласының полиция департаменті тәртіп бұзған шетелдік жасөспірімдерді анықтады. Тәртіп бұзған қыздардың Тәжістанның азаматы екені белгілі болды.
Жасөспірімдерді кәмелекет толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырған. Ал, кәмелекетке толмағандарға бас-көз болмаған заңды өкілдері әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Еліміздің көші-қон заңнамасына аясында қоғамдық тәртіп бұзғандарды елден шығару мәселесі қаралып жатыр.