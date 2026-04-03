Запуганные мужчины не обращались в полицию.

Как сообщает Polisia.kz, в марте полицейские задержали участников двух криминальных групп, которые занимались вымогательством.

В Хромтау местный криминалитет, угрожая и избивая вымогали деньги у шахтеров. При этом запуганные жертвы злоумышленников не обращались в полицию. Оперативники установили весь круг подозреваемых лиц, собрали неопровержимые доказательства и провели одновременное задержание всех фигурантов. Во время 20 санкционированных обысков стражи порядка изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

Аналогичные криминальные действия пресечены и в Актобе, где полиция выявила группу вымогателей. Они ориентировались на увеселительные заведения. Злоумышленники применяли силу и давили на охрану, занимались вымогательством и навязывали своё незаконное покровительство. Всех участников преступной группы задержали и водворили в изолятор временного содержания. Они проверяются на причастность к другим подобным фактам.

По обоим фактам расследуются уголовные дела о вымогательствах. Дополнительно проводится проверка по фактам незаконного удержания и лишения свободы.