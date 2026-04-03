Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Жулдыз Сулейменову, сообщает пресс-служба Акорды. Глава ведомства представила итоги работы за прошлый год и план развития системы образования на 2026 год.
Главное из доклада Жулдыз Сулейменовой:
Новые стандарты: учебные программы и книги обновляют согласно ценностям новой Конституции;
Базовые навыки: в начальных классах усилят обучение чтению, письму и арифметике;
Инфраструктура: по нацпроекту "Келешек мектептері" построили 217 школ, что позволило закрыть вопросы по 80 трехсменным и 31 аварийной школе;
Детские сады: очередь в дошкольные учреждения сократилась почти в два раза;
Цифровизация: 99% школ подключены к интернету, аттестаты и дипломы переведены в цифровой формат, а 6760 школ интегрированы с "Социальным кошельком";
Искусственный интеллект: 240 тысяч педагогов уже обучены работе с ИИ, еще 200 тысяч учителей освоят ИИ-ассистентов в рамках проекта ChatGPT Edu.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил:
в течение трех лет масштабировать опыт современных школ проекта "Келешек мектептері" на всю страну;
ликвидировать дефицит ученических мест и повысить доступность образования;
усилить подготовку рабочих кадров и ускорить реализацию проекта Qazaq Digital Mektebi;
обеспечить жесткий контроль за эффективным использованием бюджетных средств.