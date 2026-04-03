Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Жулдыз Сулейменову, сообщает пресс-служба Акорды. Глава ведомства представила итоги работы за прошлый год и план развития системы образования на 2026 год.

Главное из доклада Жулдыз Сулейменовой:

Новые стандарты: учебные программы и книги обновляют согласно ценностям новой Конституции;

Базовые навыки: в начальных классах усилят обучение чтению, письму и арифметике;

Инфраструктура: по нацпроекту "Келешек мектептері" построили 217 школ, что позволило закрыть вопросы по 80 трехсменным и 31 аварийной школе;

Детские сады: очередь в дошкольные учреждения сократилась почти в два раза;

Цифровизация: 99% школ подключены к интернету, аттестаты и дипломы переведены в цифровой формат, а 6760 школ интегрированы с "Социальным кошельком";