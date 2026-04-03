Прокуратура ЗКО и департамент УИС области провели необычную встречу для молодежи. В рамках проекта "Безопасный регион" более 500 студентов встретились в Zoom с теми, кто уже совершил роковую ошибку и сейчас отбывает срок в колонии.

Цель телемоста проста и сурова: показать на реальных примерах, к чему приводит нарушение закона.

Одним из спикеров стал Сарсенбай Жаксылыков. Его история - классический пример того, как "легкие деньги" ломают жизнь. Будучи младшим, одиннадцатым ребенком в семье, он рос в любви и достатке, но выбрал путь обмана и наркотиков.

- Все мои старшие братья и сестра живут хорошую жизнь. Я занимался мошенничеством, обманывал людей. У меня есть сын и дочь, и я очень раскаиваюсь за свои поступки. Сейчас я хочу просто уберечь хотя бы одного человека из тысячи. Уважаемые студенты, извлеките урок из моей ситуации. Цените родителей, цените жизнь. Я не знаю, как сейчас живут мои дети, потому что я жил своей жизнью, ничем не интересовался, кайфовал, - рассказывает осужденный.

Жаксылыков призвал студентов держаться подальше от мошенничества и наркобизнеса, подчеркнув, что это не стоит потерянной свободы.

Остальные заключенные тоже признались, что горько жалеют о прошлом. Их главный совет молодежи: «Не губите свою жизнь криминалом». Они искренне верят, что вокруг масса честных способов добиться успеха, и самое важное сегодня - не упустить эти возможности ради сомнительной наживы.

К диалогу присоединились и известные атлеты. На собственных примерах они доказали, что настоящих высот можно достичь только через честный труд и самоконтроль. Спортсмены призвали студентов выбирать саморазвитие и всегда оставаться в рамках закона.