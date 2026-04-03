Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о смене командующих Десантно-штурмовыми войсками и региональным командованием "Астана". Как сообщает пресс-служба Акорды, кадровые изменения коснулись ключевых подразделений Вооруженных сил страны.
Согласно решению главы государства, Махсут Гусейнов назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС РК. Ранее он занимал пост командующего войсками регионального командования "Астана". Гусейнов прошел все ступени воинской службы от командира взвода до полковника и является выпускником Академии Генерального штаба.
На освободившуюся должность командующего войсками регионального командования "Астана" президент назначил Баглана Усербаева.